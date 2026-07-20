Reeditado 'Canhenhos da Ilha', de Horácio Bento de Gouveia

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, reedita 'Canhenhos da Ilha', de Horácio Bento de Gouveia. O livro será apresentado amanhã, às 15 horas, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's.

Publicado pela primeira vez em 1966, Canhenhos da Ilha reúne crónicas e textos jornalísticos escritos pelo autor, maioritariamente publicados no 'Diário de Notícias' entre 1960 e 1966, retratando a sociedade madeirense, os seus costumes e a identidade cultural da época. A nova edição recupera, também, as ilustrações originais de António Aragão.

A reedição, conforme reforça a tutela, em comunicado, integra o projecto editorial da Direcção Regional da Cultura dedicado à obra de Horácio Bento de Gouveia e sucede às reedições de 'Lágrimas Correndo Mundo' (2023) e da edição 'ne varietur' de 'Luísa Marta' (2026).