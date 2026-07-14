Governo dos Açores instala estufas na ilha do Corvo para aumentar autonomia alimentar

O Governo Regional dos Açores vai investir 77 mil euros na ilha do Corvo, no âmbito do projeto europeu Life IP Agriloop, para aumentar a autonomia alimentar da ilha e promover práticas de produção sustentável.

Segundo a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação do executivo PSD/CDS-PP/PPM, entre os investimentos previstos neste projeto para a ilha do Corvo está a instalação de duas estufas para produção hortícola, que visam reforçar a produção local de alimentos, aumentar a disponibilidade de produtos frescos ao longo do ano e contribuir para uma maior autonomia alimentar da mais pequena ilha do arquipélago.

"O reforço da capacidade de produção hortícola no Corvo, através da instalação de duas estufas, constitui um investimento estratégico para aumentar a autonomia alimentar da ilha e criar melhores condições para a produção local. Em simultâneo, estamos a promover práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis, valorizando os recursos existentes e preparando o setor para responder aos desafios das alterações climáticas", afirmou o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, citado em comunicado.

O projeto Life IP Agriloop, destinado a promover a transição para uma agricultura e uma floresta mais sustentáveis, representa, nos Açores, um investimento de 26,3 milhões de euros, cofinanciado em 60% por fundos europeus.

António Ventura defendeu que "a transição para uma agricultura mais sustentável deve chegar a todas as ilhas da região, independentemente da sua dimensão, garantindo igualdade de oportunidades e promovendo soluções adaptadas às especificidades de cada território".

No Corvo, está previsto um investimento de 77 mil euros, que além da instalação das estufas inclui a criação de uma área demonstrativa equipada com compostor e sistema de rega gota-a-gota, para promover a valorização de resíduos verdes e a utilização eficiente da água.

O projeto contempla ainda a instalação de um campo demonstrativo de agricultura biológica destinado à demonstração de boas práticas de produção sustentável.

A ilha beneficiará igualmente de outras ações transversais ao projeto, como a plataforma regional de partilha de recursos, o sistema integrado de gestão de resíduos plásticos agrícolas, iniciativas de capacitação técnica, campanhas de sensibilização e comunicação, monitorização de indicadores e ações de disseminação de resultados.

Segundo a tutela da Agricultura, o projeto Life IP Agriloop "pretende desenvolver soluções inovadoras e replicáveis para a gestão eficiente dos recursos agrícolas e florestais nos Açores, promovendo a circularidade dos materiais, a redução do desperdício, a valorização de subprodutos e o reforço da resiliência climática".