Ilha Terceira promove-se na Madeira

A Casa dos Açores da Madeira acolheu uma sessão de apresentação do destino Ilha Terceira, iniciativa que pretendeu promover o potencial turístico da ilha açoriana e dar a conhecer as oportunidades criadas pela recente ligação aérea directa entre a Terceira e o Funchal.

A acção reuniu representantes da SATA Azores Airlines, da Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) e de empresas do sector turístico terceirense, que apresentaram a oferta da ilha e as vantagens da nova rota para o reforço da mobilidade e da cooperação entre os dois arquipélagos.

Durante a sessão, a CCIAH destacou a competitividade do tecido empresarial e turístico da Ilha Terceira, enquanto a SATA apresentou a nova operação aérea, sublinhando o seu papel na aproximação entre os Açores e a Madeira e no aumento do fluxo de visitantes.

Empresas ligadas ao alojamento e à animação turística deram igualmente a conhecer os seus produtos e experiências, entre as quais o Açores Book Hotel, unidade hoteleira temática dedicada à literatura e dotada de um miradouro de meditação.

A iniciativa serviu ainda para promover os principais atractivos da Ilha Terceira, com destaque para o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, classificado como Património Mundial da UNESCO, bem como a natureza, a gastronomia, as tradições e a hospitalidade açoriana.

A Casa dos Açores da Madeira considera que a nova ligação aérea poderá contribuir para dinamizar o turismo, reforçar as relações institucionais e económicas entre as duas regiões autónomas e estreitar os laços históricos que unem os arquipélagos.