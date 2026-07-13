Madeira e República retomam diálogo em São Bento

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi recebido esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, para uma reunião dedicada aos vários assuntos pendentes entre a Região Autónoma da Madeira e o Governo da República.

Segundo informação divulgada pelo executivo madeirense, o encontro teve como objectivo promover “um diálogo profícuo e consequente” em torno dos diferentes dossiês que envolvem as duas administrações.

A reunião aconteceu um dia depois de Miguel Albuquerque ter afirmado, durante a festa do Chão da Lagoa, que a Madeira mantém “portas abertas” ao diálogo com o Governo da República.

O encontro desta segunda-feira surge na sequência dessa posição do líder do Governo Regional, que tem defendido a existência de uma linha de comunicação “aberta e directa” com Luís Montenegro para abordar as matérias de interesse para a Região.