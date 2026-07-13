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Apresentações periódicas para suspeitos de tentativa de homicídio na ilha do Pico

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Os dois suspeitos de tentativa de homicídio detidos no sábado, na ilha do Pico, nos Açores, ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades policiais e proibidos de se aproximarem da vítima, foi hoje revelado.

Fonte ligada ao processo adiantou à agência Lusa que os dois homens, com 44 e 47 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos a "apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da área de residência, proibição de contactos e de aproximação da vítima".

A Polícia Judiciária (PJ) e a PSP detiveram dois homens na ilha do Pico, suspeitos de tentar matar outro, que tinha acolhido na sua casa a ex-companheira de um deles.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os dois homens foram detidos "fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados emitidos pela autoridade judiciária" e estão "fortemente indiciados da coautoria de um crime de homicídio na forma tentada".

A PJ adiantou, em comunicado, que "os factos ocorreram, na ilha do Pico, no passado dia 01 de maio, quando os suspeitos se deslocaram à residência da vítima, um homem com 55 anos", cuja nacionalidade não foi especificada.

Na altura, os suspeitos terão agredido a vítima com "um objeto de natureza contundente, provocando-lhe ferimentos crânio-encefálicos e hematomas em diversas regiões do corpo", lê-se na nota.

De acordo com a PJ, "na origem do conflito estará o facto de a vítima ter acolhido na sua residência a ex-companheira do suspeito mais novo".

A mulher terá procurado refúgio na residência da vítima "na sequência de alegadas situações de violência doméstica".

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de São Roque do Pico.

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