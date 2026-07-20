Benfica com Sturm Graz ou Hearts caso se qualifique para terceira pré-eliminatória

O Benfica jogará com os austríacos do Sturm Graz ou com os escoceses do Hearts, na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, caso afaste os suíços do St. Gallen na ronda anterior, ditou o sorteio realizado hoje.

Os 'encarnados', terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.

A entrada na qualificação da Liga Europa, segunda competição da UEFA, tornou-se uma obrigação para a equipa lisboeta face à vitória do Torreense na final da Taça de Portugal, diante do Sporting, relegando as 'àguias' para esta fase de qualificação.

Um cenário que obriga o Benfica a disputar seis jogos, de três eliminatórias (segunda pré-eliminatória, terceira e play off), de modo a poder estar na fase de liga da Liga Europa, uma prova que disputou pela última vez há 17 anos, em 2009/10.

No sorteio de hoje, condicionado aos resultados da ronda anterior, tanto na Liga Europa, como na Liga dos Campeões, o Benfica ficou a saber, caso ultrapasse o St.Gallen, que defrontará um derrotado da mesma fase na 'Champions'.

No caminho dos 'encarnados' entrarão ou os austríacos do Sturm Graz, emblema sem histórico diante dos lisboetas, ou os escoceses do Hearts, que defrontaram o Benfica na vitoriosa campanha do clube na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1960/61.

Na última época, o Sturm Graz terminou o campeonato austríaco em segundo, a dois pontos do campeão LASK Linz, falhando o 'tri', depois de ter sido campeão em 2023/24 e 2024/25.

Já o Hearts, do avançado português Cláudio Braga, esteve quase a quebrar a hegemonia do Celtic na Liga escocesa, mas, apesar de liderar à entrada da última jornada, sucumbiu no terreno da equipa de Glasgow (3-1), que chegou ao pentacampeonato.

Na equipa de Edimburgo, o avançado Cláudio Braga é figura incontornável, com o português a terminar a época como melhor marcador da equipa na Liga (14 golos, num total de 17 em todas as competições).

O avançado, de 26 anos e que se prepara para a segunda temporada no Hearts, fez a formação entre o Candal, Boavista, Paços de Ferreira e Rio Ave, mas nos seniores nunca jogou nas ligas profissionais portuguesas, mudando-se em 2022 para a Noruega, onde alinhou pelo Moss e pelo Aalesund, antes de se destacar na Escócia.

Caso siga em frente, o Benfica jogará a primeira mão da terceira pré-eliminatória no Estádio da Luz, em 06 de agosto, e a segunda fora, em 13 de agosto.

A eliminatória decorrerá entre a primeira jornada da I Liga de futebol, com os 'encarnados' a iniciarem a competição em casa, em 09 de agosto, com uma receção ao promovido Académico de Viseu.

O Benfica arranca a época ainda com muitas incógnitas no plantel, apesar das entradas dos centrais Gabriel Índio e Clément Lenglet, do extremo Jakub Kaminski e ao que tudo indica do avançado colombiano Jhon Durán.

Em reformulação, depois de fracas campanhas desportivas, as 'águias' entram também em 2026/27 com novo treinador, Marco Silva, que regressa a Portugal após 10 épocas, nove em Inglaterra e a maioria das quais no Fulham.

O sorteio de hoje da terceira pré-eliminatória da Liga Europa definiu ainda que o Anderlecht, do treinador Vítor Bruno, defrontará os gregos do PAOK ou os ucranianos do Dínamo Kiev, caso ultrapasse na segunda ronda o Hammarby, e que o Pafos, de Ricardo Sá Pinto, jogará com o Salzburgo, caso elimine os croatas do Hajduk.