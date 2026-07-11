Benfica perde com Flamengo no primeiro jogo com público

O Benfica perdeu hoje por 2-1 com o Flamengo no primeiro jogo com público na era Marco Silva, encontro de preparação, no Troféu do Algarve de futebol, disputado em Faro.

No Estádio Algarve, Samuel Lino abriu o marcador para a formação brasileira aos 45+5 minutos, com Pavlidis a assinar o tento 'encarnado', aos 45+9 de penálti. Wallace Ya (69) apontou o golo da vitória do Flamengo.

A partida, que marcou o regresso dos 'encarnados' à competição após cerca de dois meses, foi acompanhada por forte expectativa, com casa cheia prevista para ver o novo ciclo iniciar-se.

Ainda longe da versão final, o Benfica apresentou-se com algumas das caras novas da temporada, com Jaden Umeh no 'onze' inicial, e Kaminski e Indio, na segunda metade.

Num encontro disputado com intensidade, o Benfica mostrou maior organização nos primeiros minutos, procurando dar sinais da nova identidade trabalhada pelo técnico português.

Contudo, a formação brasileira, orientada pelo português Leonardo Jardim, em jogada rápida conseguiu surpreender o Benfica e adiantou-se no marcador aos 45+5 minutos, por intermédio de Samuel Lino, que concluiu com sucesso uma jogada de ataque do conjunto carioca.

Também no período de descontos da primeira parte, aos 45+9, o Benfica restabeleceu a igualdade, depois de o árbitro assinalar uma grande penalidade, convertida por Pavlidis, fixando o resultado em 1-1 ao intervalo.

Depois de uma primeira metade equilibrada, mas com momentos de ascendente repartidos entre as duas equipas, Benfica e Flamengo recolheram aos balneários empatados, deixando em aberto a discussão do vencedor para a segunda parte.

Na segunda parte, com várias mexidas de ambos os lados, o jogo tornou-se mais partido, com ocasiões para ambos os conjuntos.

A primeira oportunidade da segunda metade pertenceu aos brasileiros, aos 55 minutos, quando Samuel Lino surgiu pela direita rematando com perigo, mas ao lado da baliza defendida por Trubin.

Três minutos depois, Marco Silva fez cinco alterações: Entraram Ivanovic, Gabriel Índio, Kaminski, Manu Silva e José Neto para os lugares de Pavlidis, Lenglet, Sudakov, Enzo e Dahl.

Aos 68 minutos, o Flamengo marcou o segundo golo num lance rápido de ataque, com Samuel Lino a assistir Wallace Yan, que tinha acabado de entrar para o lugar de Pedro, a empurrar quase em cima da linha de baliza.

Até ao final, o Benfica teve duas oportunidades para evitar a derrota, primeiro por Ivanovic e depois Prestiani não conseguiram ultrapassar o guarda-redes Rossi e, no último minuto, Prestianni rematou ao poste após uma defesa incompleta do guarda-redes brasileiro.

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Benfica - Flamengo, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Samuel Lino, 45+5 minutos.

1-1, Pavlidis, 45+9 (grande penalidade).

1-2, Wallace Yan, 68.

Equipas:

- Benfica: Trubin, Clément Lenglet, António Silva, Barrenechea, Bah, Sudakov, Leandro Barreiro, Samuel Dahl, Jaden Umeh, Rafa Silva e Pavlidis.

Jogaram ainda: Prestianni, Ivanovic, Grabriel Indio, Kaminski, Manu, José Neto, Banjaqui, Rui Silva, Figueiredo e João Rego.

Treinador: Marco Silva.

- Flamengo: Rossi, Emerson Royal, João Victor, Vitão, Johnny, Erick, Jorginho, Lino, Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Jogaram ainda: Everton, Wallace Yan, Everton Araújo, Saúl, Joshua e Lorran.

Treinador: Leonardo Jardim.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Lino (35), Erick (39), Bruno Henrique (45), Saúl (81),

Assistência: Cerca de 10.000 espetadores.