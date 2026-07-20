Filas no controlo de passaportes geram críticas no Aeroporto da Madeira

Passageiros queixaram-se, na manhã desta segunda-feira, 20 de Julho, das filas registadas no controlo de passaportes do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, alegando que apenas um dos postos de atendimento se encontrava operacional, apesar da chegada de vários voos provenientes do Reino Unido.

As reclamações chegaram ao DIÁRIO e descrevem uma espera prolongada na zona de controlo de fronteiras. "Estamos presos numa longa fila devido ao controlo de passaportes. Dos dez postos, há apenas um operacional", relatou um dos passageiros, que se encontrava no aeroporto durante a manhã.

Desde as 10 horas de hoje chegaram à Madeira seis voos provenientes do Reino Unido.

Recentemente o DIÁRIO deu conta de uma situação semelhante, onde foram registadas longas filas no controlo de passaportes, com as filas a prolongarem-se também para o exterior da infraestrutura aeroportuária.