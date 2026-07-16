Filipe Sousa critica silêncio de Montenegro sobre Madeira e Açores

O deputado único do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa, criticou hoje o facto de o primeiro-ministro não ter feito qualquer referência à Madeira e aos Açores durante a intervenção no Debate sobre o Estado da Nação, considerando que o silêncio revela uma visão "centralista" do País.

Citado em comunicado, o parlamentar refere que "durante cerca de trinta minutos ouvimos um discurso repleto de balanços, números, promessas e autoelogios. Mas não houve uma única referência às Regiões Autónomas. Nem uma palavra sobre a Madeira. Nem uma palavra sobre os Açores. Como se quase meio milhão de portugueses simplesmente não existisse".

Para o parlamentar do JPP, a ausência de referências não pode ser encarada como um simples esquecimento, mas antes como um sinal político preocupante, numa altura em que continuam por resolver matérias como a mobilidade aérea, a ligação marítima regular entre a Madeira e o continente, a revisão da Lei das Finanças Regionais e a compensação dos custos da insularidade.

Filipe Sousa sustenta que "Portugal não termina na linha da costa do continente" e defende que Madeira e Açores merecem o mesmo respeito e atenção política que o restante território nacional. O deputado garante ainda que o JPP continuará a intervir sempre que o Governo da República "optar pelo silêncio" relativamente às Regiões Autónomas.