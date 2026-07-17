Problema eléctrico em avião provoca espera de 7 horas no Aeroporto da Madeira

Um "problema eléctrico" foi detectado na aeronave da TAP que realizava o voo da madrugada desta sexta-feira a partir do Aeroporto da Madeira com destino a Lisboa.

Os passageiros ainda chegaram a embarcar para o voo TP1696, cuja partida estava agendada para as 4h05, mas após uma espera de 40 minutos a bordo, o comandante comunicou que tinha sido detectado um "problema eléctrico", o que obrigaria a fazer um compasso de espera.

Os passageiros foram então convidados a sair e a regressar ao terminal para que os técnicos fizessem uma vistoria, no cumprimento do protocolo de segurança aeronáutica, para reparar a avaria.

Durante a espera, a companhia aérea distribuiu vouchers de alimentação aos passageiros enquanto aguardavam por indicações sobre a nova hora de embarque. Um dos passageiros relatou ao DIÁRIO que a TAP adiantou que seriam dadas novas informações sobre o voo às 6h30. Entretanto adiou para as 8h30, depois para as 10h15 e novamente para as 10h45. Até ao momento ninguém sabe a que horas e em que avião vão partir.

Além dos constrangimentos provocados pelo atraso de quase 7 horas relativamente à hora de partida, muitos dos passageiros temem perder a viagem para o destino final, uma vez que este é um voo de ligação.