CH acusa Governo de abandonar pescadores da Madeira

O deputado do Chega (CH) à Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o Governo liderado por Luís Montenegro de estar a falhar na defesa dos interesses dos pescadores madeirenses, considerando que o sector enfrenta uma situação de crescente fragilidade devido à gestão das pescas a nível nacional.

As declarações foram proferidas ontem durante uma visita à Lota do Caniçal, que contou igualmente com a presença do líder parlamentar do CH na Assembleia da República, Pedro Pinto, do deputado Eduardo Teixeira, do presidente do CH-Madeira, Hugo Nunes, e da líder da concelhia de Machico, Liliana Teixeira (na foto).

Na ocasião, Francisco Gomes apontou cinco problemas que, na sua perspectiva, afectam actualmente o sector: a reduzida quota de captura de atum atribuída à Madeira, a ausência de renovação da frota pesqueira, os limites impostos às descargas diárias nas lotas, alegadas represálias sobre pescadores críticos do Governo Regional e as recorrentes avarias nos equipamentos das lotas.

"O sector está a ser estrangulado por decisões políticas que não têm em conta a realidade da Madeira", sustentou o parlamentar, defendendo uma maior capacidade negocial por parte do Estado português junto das entidades internacionais responsáveis pela gestão das pescas.

Francisco Gomes criticou ainda a actuação do Governo da República junto da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT) e das instituições europeias, considerando que Portugal não tem defendido adequadamente os interesses nacionais nas negociações relativas às quotas de captura.

Entre as reivindicações apresentadas pelo deputado estão a criação de quotas específicas para as regiões autónomas, tendo em conta o carácter artesanal das pescas madeirenses, bem como a abertura das Ilhas Selvagens à pesca do atum.

O parlamentar garantiu que o partido continuará a acompanhar a situação do sector, defendendo a adopção de medidas que permitam assegurar a sustentabilidade da actividade piscatória na Região.