Explosões ouvidas perto do consulado dos EUA em Erbil no Iraque

Várias explosões foram hoje ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, capital do Curdistão iraquiano, disseram jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP).

A defesa antiaérea foi ativada perto do consulado, frequentemente alvo de ataques de drones e foguetes desde o início da guerra no Médio Oriente, acrescentou a AFP.

Foram avistados drones a sobrevoar Erbil antes de serem abatidos pela defesa antiaérea, num cenário marcado por explosões e fumo.

Nenhum grupo reivindicou de imediato estes ataques, que coincidiram com a visita do novo primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, a Washington, onde se reuniu com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

O Curdistão iraquiano, região rica em petróleo onde estão estacionadas forças norte-americanas, tem sido alvo de ataques desde o início da guerra lançada contra o Irão pelos Estados Unidos e por Israel, a 28 de fevereiro. Grupos armados iraquianos pró iranianos estiveram na origem da maioria destes ataques.

Estes grupos atacaram instalações norte-americanas no Iraque mais de 600 vezes, de acordo com a AFP.

O Irão também lançou ataques contra rebeldes curdos iranianos baseados no Curdistão iraquiano, durante a guerra e mesmo após a entrada em vigor de um cessar-fogo precário em abril.