"De que serve o governo ter a contas certas quando as contas do povo estão no vermelho", pergunta o CH

"Tenham vergonha", diz Hugo Nunes que acusa o Governo Regional de dar "benesses aos amigos do regime" enquanto o povo não sabe se "terá comida no fim do mês".

O líder do CH rejeita a leitura do Governo regional que apresenta números de sucesso, com a economia a crescer e contas públicas certas.

"De que serve o governo ter as contas certas se as contas do povo estão no vermelho", pergunta.

Hugo Nunes acusa o governo de asfixiar a classe média, "empurrar o povo para as ajudas do Governo" e contraria as afirmações de que está tudo bem.

"No tempo de Alberto João poderia haver gamanço, mas havia obra", diz. Agora 2só há gamanço". Caso para dizer "volta Alberto João estás perdoado".