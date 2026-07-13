'Conselho Jovem' ouve jovens sobre o futuro dos concelhos

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) promove, a partir de hoje e até dia 17, o 'Conselho Jovem', uma iniciativa de âmbito regional que pretende auscultar os jovens madeirenses sobre os principais desafios e oportunidades dos municípios da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa decorrerá exclusivamente em formato online, através de sessões organizadas por zonas geográficas, permitindo aos participantes partilhar ideias e perspectivas sobre temas como educação, emprego, habitação, mobilidade e lazer. Todos os contributos serão recolhidos de forma anónima.

Após a conclusão das sessões, a AJMC irá elaborar relatórios estratégicos por concelho, que serão apresentados aos respectivos municípios como instrumento de apoio à definição de políticas e medidas dirigidas à população jovem.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção este domingo. Tome nota:

11h00 - Conferência de imprensa da SINTAP para abordar as estratégias desenvolvidas para ultrapassar os problemas das Técnicas de Apoio à Infância

Sede da SINTAP - Rua da Cooperativa Agrícola

12h00 - Conferência de apresentação da XII Edição do Torneio Intermunicípios 2026, promovida pela Associação de Futebol da Madeira

Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira

16h00 e 17h00 - 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar

1.ª parte: Audição Parlamentar com a presença do Eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral com a finalidade de esclarecer questões no âmbito do requerimento de audição parlamentar intitulado “Pela fiscalização do estabelecido na Lei n.º 7/2022, de 10 de Janeiro”

2.ª parte: Audição Parlamentar com a presença do Eurodeputado Sérgio Gonçalves, com a mesma finalidade

17h30 - 21h15 - Madeira Padel Tour

Jardins Panorâmicos

18h30 - Conferência de apresentação da Rampa Regional Ilha Pneu, que se realiza a 18 de Julho

Auditório do Centro Cívico da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Julho

1491 - Morre, aos 16 anos, o infante D. Afonso, único filho e herdeiro de D. João II e de D. Leonor, reis de Portugal.

1930 - Começa, no Uruguai, o primeiro Campeonato do Mundo de Futebol.

1951 - Morre, aos 76 anos, o compositor austríaco Arnold Franz Walter Schoenberg, mentor da chamada segunda escola de Viena.

1954 - Morre, aos 47 anos, a artista plástica mexicana Frida Kahlo.

1958 - O bispo do Porto, António Ferreira Gomes, escreve a Oliveira Salazar, criticando a política corporativista do regime, que considera "para espoliar os operários do direito natural de associação". Será proibido de entrar em Portugal durante 10 anos, sendo mantido sob vigilância da PIDE até 25 de Abril de 1974.

1966 - Ao primeiro minuto da primeira participação portuguesa num Mundial de futebol, José Augusto faz o 1 a 0 frente à Hungria, em Inglaterra.

1986 - O Presidente da República Portuguesa, Mário Soares, pede ao Presidente Bernardo Vieira a comutação da pena de morte a 12 personalidades da Guiné-Bissau.

2014 - Portugal alcança o seu melhor desempenho de sempre em europeus de canoagem de pista, com seis medalhas, uma de ouro e cinco de bronze, em Brandenburg an der Havel, Alemanha.

2015 - O Tribunal Criminal de Lisboa condena o ex-comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Gil Martins, a quatro anos e seis meses de prisão, suspensa na execução pelo mesmo período, por peculato.

2017 - O Presidente do Brasil, Michel Temer, vence a votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da câmara baixa brasileira, sobre a aceitação ou não de uma denúncia de corrupção passiva que poderia afastá-lo do cargo.

2025 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) inscreve o Parque Nacional de Maputo, em Moçambique, na lista do Património Mundial da humanidade. A inscrição é adotada durante a 47.ª reunião da organização, em Paris, França.

Pensamento do dia