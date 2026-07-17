Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 17 de Julho, dá conta de mais folga financeira. O Relatório e Conta da Região de 2025, que segue agora para o parlamento, evidencia excedente orçamental e redução da dívida pública para 60,4% do PIB, para ler na página 12.

Música sem casa para a memória

Em grande destaque, saiba que há uma década que a Associação Xarabanda procura um espaço digno para o seu vasto património e acervo sonoro.

Colheita dourada

Saiba ainda que o Vinho do Porto Santo foi eleito o melhor branco português * Produção de uva deverá crescer 10% na vindima que arranca a 31 de Agosto.

“A ilha não é elástica”

Presidente da Ordem dos Arquitectos acompanha Albuquerque na defesa de construção de habitação em altura, para ler na página 5 e página 29.

Polícias denunciam “trabalho forçado”

Gratificados na época alta de eventos reacende indignação. Funcionárias suspensas por viciarem concursos.

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