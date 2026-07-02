Atiradores do RG3 regressam à Madeira após exercícios nacionais e europeus

A Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), composta por 120 militares, regressou à Madeira no passado dia 29 de Junho, após participar num ciclo de treino e em exercícios de âmbito nacional e internacional.

Segundo informação divulgada esta quinta-feira pela Zona Militar da Madeira, a participação iniciou-se no exercício ORION 26, realizado no Campo Militar de Santa Margarida e considerado o principal exercício do Exército Português. Durante esta fase, a unidade foi submetida ao processo de avaliação operacional Combat Readiness Evaluation (CREVAL), tendo obtido a certificação da sua prontidão para o cumprimento de missões em contextos nacionais e multinacionais.

Após esta avaliação, a companhia foi projectada para o Campo Militar de São Gregório, em Saragoça, Espanha, onde integrou um European Union Battlegroup (EUBG), no âmbito da participação portuguesa na capacidade de Resposta Rápida da União Europeia.

Entre 6 e 18 de Junho, a unidade participou no exercício MILEX 26, destinado a testar a capacidade de resposta a cenários de crise em ambiente multinacional. Seguiu-se o exercício Quick Lion 26, entre 19 e 26 de Junho, que constituiu a fase de avaliação operacional da força internacional.

Durante os exercícios, os militares treinaram e validaram diversas capacidades operacionais, incluindo missões de estabilização e segurança, escoltas de entidades e colunas logísticas, estabelecimento de postos de controlo, cercos e buscas, reconhecimento, controlo de zonas e protecção de forças e infra-estruturas críticas.

A unidade participou ainda em exercícios de tiro real e em operações conjuntas com meios aéreos, tendo recorrido a Sistemas Aéreos Não Tripulados (SANT) em missões de vigilância e reconhecimento.

De acordo com a Zona Militar da Madeira, a participação permitiu reforçar a interoperabilidade com forças de outros Estados-membros da União Europeia e consolidar a capacidade de actuação conjunta em cenários de elevada exigência operacional.

No âmbito do exercício MILEX 26 realizou-se também o Distinguished Visitors Day, evento que contou com a presença do comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general José Loureiro, e do comandante do RG3, coronel Musa Paulino, que desempenha funções de Deputy Force Commander do agrupamento europeu de combate.