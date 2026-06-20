Militares do RG3 integram força europeia no exercício 'MILEX' em Espanha

A Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), composta por 120 militares, concluiu no passado dia 18 de Junho a participação no exercício europeu MILEX 26, realizado em Saragoça, Espanha, no âmbito de um European Union Battlegroup (EUBG), a força multinacional de reacção rápida da União Europeia.

Durante o exercício, a unidade treinou e validou capacidades operacionais relacionadas com operações de resposta a crises. Entre as actividades desenvolvidas estiveram exercícios de tiro real, operações com recurso a helicópteros em coordenação com meios aéreos espanhóis, escoltas de entidades e de colunas logísticas, cercos e buscas, reconhecimentos, controlo de zonas e outras missões enquadradas em operações de estabilização.

Segundo a Zona Militar da Madeira, o exercício permitiu testar a integração e interoperabilidade entre os diferentes contingentes multinacionais. A companhia empregou igualmente Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS) em missões de vigilância, reconhecimento e monitorização de áreas de interesse.

Além da componente operacional, o MILEX 26 incluiu treino de procedimentos de planeamento, comando e controlo, sustentação logística, projecção de forças e movimentos tácticos, considerados fundamentais para o emprego de forças expedicionárias em contexto internacional.

No dia 18 de Junho decorreu o Distinguished Visitors Day, ocasião em que foram apresentadas várias das capacidades operacionais desenvolvidas durante o exercício. O evento contou com a presença de entidades militares e civis internacionais, bem como do comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general José Carlos Loureiro, e do comandante do RG3, coronel Musa Paulino.

Após a conclusão do MILEX 26, a Companhia de Atiradores do RG3 prossegue a participação no exercício Quick Lion 26, destinado a avaliar os procedimentos, a prontidão, a interoperabilidade e a capacidade operacional da força multinacional.

De acordo com a Zona Militar da Madeira, esta participação integra os compromissos assumidos por Portugal no âmbito da defesa colectiva, da segurança internacional e da cooperação europeia.