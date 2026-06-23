Mais de 1.600 alunos realizaram exames nacionais na Madeira

Realizaram-se, esta terça-feira, 23 de junho, os Exames Finais Nacionais de Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Inglês, correspondentes ao 11.º ano de escolaridade, bem como o exame de Matemática A, destinado aos alunos do 12.º ano.

O exame de Matemática B decorreu em 13 escolas e contou com a participação de 232 alunos, de um total de 294 inscritos, registando uma taxa de comparência de 78,9%.

Já o exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais realizou-se em 15 escolas, tendo sido efetuado por 424 dos 499 alunos inscritos, o que corresponde a uma participação de 85%.

No caso do exame de Inglês, realizado igualmente em 15 escolas, participaram 228 dos 295 alunos inscritos, traduzindo-se numa taxa de comparência de 77,3%.

Por sua vez, o exame de Matemática A decorreu em 15 escolas e foi realizado por 818 dos 905 alunos inscritos, correspondendo a uma participação de 90,4%.