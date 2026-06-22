Mais de 3 mil alunos realizaram exames nacionais na Madeira

Realizaram-se, esta segunda-feira (22 de Junho), a Prova Final do 3.º Ciclo do Ensino Básico de Matemática, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais de História B, de História e Cultura das Artes, de Literatura Portuguesa, do 11.º ano de escolaridade, e de História A, do 12.º ano de escolaridade, segundo dados da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

A Prova Final de Matemática foi efetuada em 27 escolas por 2.252 dos 2.264 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 99,5%.

O Exame Final de História B realizou-se em cinco escolas, tendo sido realizado por 21 dos 28 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 75%.

O Exame Final de História e Cultura das Artes foi efetuado em 11 escolas por 116 dos 140 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 82,9%.

O Exame Final de Literatura Portuguesa foi realizado em duas escolas pelos 26 alunos inscritos.

O Exame Final de História A decorreu em 15 escolas, com a participação de 271 dos 297 alunos inscritos, o correspondente a uma taxa de participação de 91,2%.