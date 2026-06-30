Madeira representada no Campeonato Europeu de Orientação de Jovens na Eslovénia

A Selecção Nacional de Orientação dos escalões 16 e 18 anos participou no EYOC - European Youth Orienteering Championship 2026 , que se realizou em Nova Gorica, Eslovénia, de 25 a 27 de Junho, com a participação dos melhores atletas da Europa.

O madeirense Pedro Ferro representou a selecção nacional no escalão H16, tendo participado em três competições, nas disciplinas de Sprint, Distância Longa e Estafetas, informa o Clube Aventura da Madeira.

As provas na floresta decorreram em terrenos muito exigentes técnica e fisicamente, de natureza Cársica, repletos de detalhes de relevo, com pedras e cobertos de floresta. A longa distância realizou-se em Lokve e a estafeta em Nemci. Os resultados da seleção acabaram por refletir o desafio e a superação que foi esta participação para os jovens atletas portugueses neste tipo de terrenos em floresta , acabando por ser na etapa de Sprint, em meio urbano, na cidade de Vojsko, na qual obtiveram os melhores resultados. A comitiva portuguesa foi constituída por 12 jovens e 3 técnicos, acabando por ser uma experiência enriquecedora para todos os jovens portugueses participantes, numa iniciativa da Federação Portuguesa de Orientação para proporcionar a participação internacional aos jovens, fundamental para a sua evolução. Clube Aventura da Madeira

Pedro Ferro obteve a 75.ª posição na etapa Sprint, entre os 106 participantes no escalão H16, na etapa Longa foi 94.º e nas estafetas, a equipa portuguesa que integrou, terminou na 25.ª posição, refere o Clube Aventura da Madeira.

A representação da Orientação regional na selecção nacional jovem na Eslovénia confirma a evolução do nível regional, depois de, no ano passado, a madeirense Leonor Soares ter integrado a selecção nacional que representou Portugal no EYOC 2025 na República Checa.