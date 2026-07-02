Tabua assinala aniversário com obras e habitação

A freguesia da Tabua assinalou, hoje, o seu 283.º aniversário com uma sessão solene marcada pelo anúncio e balanço de investimentos em áreas como a habitação, acessibilidades, agricultura, água e saneamento.

Durante as comemorações, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, destacaram intervenções em curso e projectos previstos para a freguesia e para o concelho.

Agricultura, habitação e obras regionais

Nuno Maciel destacou o percurso de desenvolvimento da Tabua e referiu os apoios concedidos através do PRODERAM, que permitiram aprovar 33 candidaturas na freguesia, num valor próximo de um milhão de euros.

O governante destacou ainda um projecto turístico apoiado pelo programa LEADER, no valor aproximado de 200 mil euros, considerando tratar-se de um sinal “claro de que a freguesia e o concelho conseguem captar investimento fruto das políticas do Governo Regional”.

No sector agrícola, salientou a importância da produção de banana, referindo que os 75 produtores da freguesia registaram, em 2025, uma produção de 487.558 quilogramas, correspondente a mais de 532 mil euros.

Ao nível da habitação, destacou a construção de 17 habitações a custos controlados na freguesia, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento superior a 3,1 milhões de euros.

Entre outros investimentos, apontou a requalificação da Estrada Regional 222, numa extensão superior a três quilómetros, bem como o estudo do prolongamento da via rápida até à Ponta do Sol e, numa fase posterior, até à Calheta, obra que, afirmou, “trará benefícios a todas as pessoas residentes neste concelho”.

O governante referiu ainda intervenções na área da água e saneamento, incluindo trabalhos na Estação de Tratamento de Água da Ribeira Brava, modernização de redes, recuperação de levadas, construção do Túnel do Pedregal e obras na ETAR da Ribeira Brava. Na saúde, destacou a cobertura de médico de família no concelho e programas como o Kit Bebé, +Visão Crianças e Jovens, +Visão Sénior e +Sorriso.

Novos investimentos municipais

Na mesma cerimónia, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, anunciou novos investimentos municipais para a freguesia.

Entre eles, destacou-se a requalificação da Praceta da Tabua, numa empreitada orçada em 300 mil euros, que prevê a recuperação de estruturas degradadas, modernização da iluminação pública, criação de acessos pedonais, reorganização do estacionamento, renovação do parque infantil e instalação de novo mobiliário urbano.

O projecto contempla ainda a criação de uma área destinada à prática de patins e bicicletas.

O autarca anunciou também a abertura, ainda este ano, da empreitada do Caminho Agrícola da Terça, destinada a melhorar os acessos às explorações agrícolas da freguesia, bem como uma comparticipação municipal de 70 mil euros para as obras de reabilitação da Casa Paroquial da Tabua.

Jorge Santos destacou igualmente outras intervenções em curso no concelho, nomeadamente a obra da Estrada da Candelária, superior a 500 mil euros, e o alargamento do Caminho do Lugar da Serra, já concluído, num investimento municipal de cerca de 140 mil euros.

Durante a sessão, o autarca considerou que a habitação a custos comportáveis “é um pilar fundamental para fixar os jovens e atrair novas famílias” e afirmou que a Tabua “continuará a crescer com rumo, sustentabilidade e confiança no futuro”.

No encerramento da cerimónia, garantiu ainda que o município “continuará a governar com foco nas soluções concretas e no desenvolvimento sustentável da Tabua”.