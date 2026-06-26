Trânsito em colapso na costa sudoeste

O trânsito entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol tem registado fortes constrangimentos desde o início da manhã, com congestionamentos quase permanentes e circulação lenta na ‘dita’ Via expresso.

A situação agravou-se devido ao encerramento da ‘escapatória’ que era a Estrada Regional 222 (ER 222), entre a Tabua e a Ribeira Brava, o que obriga a canalizar todo o tráfego para o túnel da Via Expresso (VE). Em simultâneo, a estrada marginal entre a Tabua e a Ribeira Brava – que também ajudava a ‘aliviar’ a pressão no sentido Poente/Nascente, encontra-se igualmente encerrada por causa das Festas de São Pedro na Ribeira Brava.

ponte da Tabua, Foto DR

Segundo aviso publicado, a ER 222 está encerrada ao trânsito no troço entre os entroncamentos com a Rua Padre Gil e com a Estrada Banda D´Além, na freguesia da Ribeira Brava, entre as 08h00 de ontem, quinta-feira, e as 18h00 de hoje, sexta-feira, por motivos de desmontagem de uma grua.

Com estas restrições, a única alternativa rodoviária directa entre a Ribeira Brava e a Tabua — e, por extensão, para a Ponta do Sol e Calheta — passa pelo túnel da Via Expresso, que tem registado tráfego intenso e episódios de congestionamento nos dois sentidos, ontem e hoje.

Em caso de acidente no interior do túnel da Ribeira Brava, não existe alternativa viável directa entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol, sendo a única opção de desvio a circulação pela costa Norte da ilha, via São Vicente e Porto Moniz.

A pressão sobre a rede viária tem resultado em filas extensas em ambos os sentidos, que em vários momentos se prolongam não apenas entre a Ribeira Brava e a Tabua, mas chegam a estenderem-se até ao Lugar de Baixo, ou mesmo, até à vila da Ponta do Sol, num cenário descrito por automobilistas como um verdadeiro “calvário” de pára-arranca nas principais ligações da costa sudoeste.