Via Expresso entre Tabua e Ponta do Sol congestionada

Há cerca de uma hora que a secção da Via Expresso que liga a Ribeira Brava a Ponta do Sol, está completamente congestionado, desconhecendo-se a razão do trânsito lento e, por veze, parado.

Ver Galeria

Entre a rotunda da Ponta do Sol e a rotunda da Tabua, as viaturas circulam com muita lentidão, situação que poderá dever-se a um acidente - sem intervenção dos meios de socorro - que acabou por congestionar o trânsito e dado o fluxo na zona Oeste, habitual nesta altura de férias, está a demorar mais tempo a escoar.