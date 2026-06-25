Academia Ponto Verde regressa à Madeira com actividades de reciclagem nas praias

A Academia Ponto Verde vai regressar este verão às praias do continente, dos Açores e da Madeira com a maior edição de sempre, promovendo actividades lúdicas dedicadas à reciclagem de embalagens junto dos mais novos.

A iniciativa, que decorre até 31 de Julho, estará presente em 30 locais de Norte a Sul do País e nos arquipélagos, incluindo espaços balneares, praias fluviais e piscinas municipais. O objectivo da organização é chegar a mais de 5 mil crianças, promovendo hábitos de separação de resíduos de embalagens em contexto de férias e lazer.

Na Madeira, a acção integra o calendário nacional e prevê actividades em espaços balneares, designadamente a realização de acções no Complexo Balnear do Lido e no Complexo Balnear da Ponta da Gorda, no Funchal, a 27 e 28 de Julho.

A edição deste ano inclui três dinâmicas principais: o jogo de tabuleiro gigante “Recicla Mania”, a Hora do Conto, com novas histórias de sensibilização ambiental, e a Gincana, uma actividade em equipa que desafia as crianças a recolher e separar correctamente embalagens nos ecopontos.

Segundo a organização, o projecto pretende reforçar a literacia ambiental através de experiências práticas e interactivas, aproveitando a presença de crianças em espaços de veraneio e colónias de férias.

A Academia Ponto Verde destaca ainda que a iniciativa regressa à Madeira pelo segundo ano consecutivo, no âmbito de uma estratégia de sensibilização ambiental em todo o território nacional, contando com o apoio institucional da Agência Portuguesa do Ambiente e das direções regionais do ambiente das regiões autónomas.

As praias costeiras e fluviais, bem como as piscinas municipais, transformam-se em espaços privilegiados de diversão e aprendizagem durante o verão. É nestes locais que a Academia Ponto Verde vai promover hábitos mais sustentáveis junto das crianças que aproveitam as férias em família ou integram colónias de férias organizadas por escolas, autarquias e outras entidades.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, director de marketing, sensibilização e comunicação da Sociedade Ponto Verde, “as crianças têm um papel determinante na construção de hábitos mais sustentáveis e são agentes de mudança dentro das suas famílias e comunidades. Por isso, é essencial continuarmos a criar oportunidades para que aprendam mais sobre reciclagem de embalagens de forma prática, participativa e divertida, em contextos onde já estão naturalmente durante o Verão”.

A edição de 2026 pretende reforçar a mensagem de reciclagem de embalagens, promovendo hábitos sustentáveis desde a infância e contribuindo para as metas nacionais de reciclagem.