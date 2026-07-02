MC Jacaré leva a energia do funk ao Summer Opening

Mc Jacaré é o segundo artista a subir ao palco principal do Summer Opening, levando ao Parque de Santa Catarina os ritmos contagiantes do funk brasileiro.

Apesar do público ainda estar a compor-se, o artista, de 23 anos, está a conseguir conquistar os festivaleiros, que correspondem com muita dança, aplausos e entusiasmo ao longo do seu espectáculo. Alguns dos seus maiores êxitos deram o mote para uma actuação que mantém o ambiente animado e prepara o público para os restantes concertos da noite.

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À medida que o recinto vai enchendo e o calor vai desaparecendo progressivamente, são cada vez mais os grupos de jovens que dão vida ao Summer Opening. Entre reencontros, fotografias para as redes sociais e conversas ao som da música, o ambiente é marcado pela boa disposição e pelo convívio.