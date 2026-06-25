NOS oferece chamadas gratuitas entre Portugal e a Venezuela

A NOS anunciou que entre hoje e 05 de julho as chamadas internacionais de clientes da operadora para números venezuelanos serão gratuitas, na sequência do sismo que assolou esta noite o país.

"Entre 25 de junho e 05 de julho, as chamadas telefónicas internacionais de clientes NOS para números venezuelanos serão gratuitas. Da mesma forma, as chamadas para Portugal de clientes NOS que estejam na Venezuela serão isentas de custos de roaming", refere a operadora liderada por Miguel Almeida, em comunicado.

"Em solidariedade com as vítimas do sismo na Venezuela e com o objetivo de ajudar as pessoas a manterem-se ligadas aos seus familiares e amigos que possam encontrar-se no país, a NOS está a oferecer chamadas gratuitas entre Portugal e Venezuela", reforça a empresa.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.