Maxime Dominguez é o primeiro reforço do Marítimo para a temporada 2023/24. Trata-se de um médio ofensivo, de 30 anos, nascido na Suiça, mas com dupla nacionalidade suiça e espanhola. Formado no Servete, destacou-se nas selecções jovens da Suiça. Passou depois pelo FC Zurich (onde venceu a Taça da Suiça), pelo Lausane e Nauchâtel Xamax, da I liga helvética. Mudou-se para a Europa de Leste, representando o Miedź Legnica (Polónia) antes de se transferir para o Gil Vicente em Portugal.

Na época 2023/24, realizou 37 jogos pelos Gil Vicente (seis golos e cinco assistências), destacando-se pela criatividade e capacidade de passe. Foi depois contratado pelo Vasco da Gama em Setembro de 2024, assinando contrato até dezembro de 2026. Neste espaço de tempo, esteve emprestado ao Toronto FC (Canadá) durante uma temporada.

Após o seu regresso ao Brasil, o Vasco optou por não o integrar nos planos da equipa principal, tendo o jogador sido transferido de forma definitiva para o KS Cracóvia da Polónia em Fevereiro deste ano. Ao serviço da formação polaca (13ª classificada da I Liga da Polónia) alinhou em 13 jogos, dois a titular.