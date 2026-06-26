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Queimada provoca alerta em Machico

Incêndio em terreno privado rapidamente extinto

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foto OD

Uma queimada não autorizada num terreno privado no sítio da Torre levou ao alerta dos Bombeiros Municipais de Machico por volta das 13h00.

Para o local foram mobilizadas duas viaturas — uma pesada e outra ligeira — e cinco operacionais. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, não havendo registo de danos adicionais.

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