Queimada provoca alerta em Machico
Incêndio em terreno privado rapidamente extinto
Uma queimada não autorizada num terreno privado no sítio da Torre levou ao alerta dos Bombeiros Municipais de Machico por volta das 13h00.
Para o local foram mobilizadas duas viaturas — uma pesada e outra ligeira — e cinco operacionais. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, não havendo registo de danos adicionais.
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