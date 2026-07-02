JPP lamenta que PSD tenha voltado a chumbar audição parlamentar sobre a Praia do Vigário

O JPP emitiu hoje um comunicado em que lamenta que o PSD tenha voltado a chumbar, na Assembleia Legislativa da Madeira, o pedido de audição parlamentar apresentado pelo JPP para esclarecer os problemas ambientais na Praia do Vigário e na Baía de Câmara de Lobos. Esta é a segunda vez que tal sucede.

A iniciativa da oposição pretendia ouvir diversas entidades, como a Câmara Municipal, a ARM, a Direção Regional do Ambiente e Mar e a Autoridade de Saúde Regional, sobre as interdições temporárias da prática balnear ocorridas em Junho de 2025 e Maio de 2026, após a detecção de contaminação microbiológica. Atualmente, a água daquela praia mantém a classificação de 'Aceitável', o último patamar antes do nível 'Má'.

O deputado do JPP, Miguel Ganança, lamentou a decisão e sublinhou que a classificação actual não é suficiente: 'Aceitável' não é excelência. "Câmara de Lobos não se pode contentar com o mínimo quando estão em causa a saúde pública, o ambiente e a confiança na frente-mar do concelho", realçou.

Para o parlamentar, a recusa do PSD obstaculiza a transparência do processo: “Quem chumba duas vezes uma audição sobre uma praia que já teve interdições, sobre uma baía usada por famílias, residentes, visitantes, praticantes de actividades náuticas e agentes económicos, não está a proteger Câmara de Lobos. Está a impedir respostas”.

Miguel Ganança questionou ainda os motivos do bloqueio democrático, assegurando que o partido não pedia condenações, mas, sim, esclarecimentos. O deputado concluiu com duras críticas ao silêncio político sobre o estado da frente-mar do concelho: "O PSD pode chumbar as audições que quiser, mas não apaga os factos: houve interdição em 2025, houve nova interdição em 2026 e há uma classificação apenas 'Aceitável'. Câmara de Lobos merece mais do que silêncio. Merece respostas, prevenção e soluções".