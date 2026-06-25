Alerta de fogo em mato em Machico sem confirmação
Bombeiros mobilizados para o Lombo das Faias não encontraram sinais de incêndio
Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados na quarta-feira à noite, cerca das 22h20, para um alegado fogo em mato no Lombo das Faias, na freguesia de Santo António da Serra.
Para o local foram mobilizados dois meios de socorro, um pesado e um ligeiro, num total de cinco operacionais.
À chegada, as equipas não detectaram qualquer foco de incêndio, tendo efectuado o reconhecimento da área indicada sem encontrar vestígios de lume.
A ocorrência terá resultado de um falso alarme.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo