Forças Armadas em alerta máximo para funeral de Ali Khamenei

As Forças Armadas iranianas estão em alerta máximo antes do funeral de Ali Khamenei, ex-líder supremo da República Islâmica, morto nos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.

"As forças terrestres, navais e aéreas do Exército intensificaram o destacamento como parte das medidas de segurança adotadas para a chegada de responsáveis e figuras religiosas e políticas de vários países que vão participar no funeral", disse o porta-voz militar, brigadeiro-general Mohammad Akraminia, de acordo com a agência de notícias iraniana IRNA, que descreveu a situação como "alerta máximo".

O porta-voz referiu que haverá o reforço das fronteiras e do espaço aéreo do país para o funeral, que começará oficialmente no sábado, na mesquita de Mosala, em Teerão, embora um evento privado para responsáveis decorra no dia anterior.

As autoridades da aviação anunciaram restrições de voos sobre a capital e as cidades de Qom e Mashhad, cidade onde será sepultado o líder religioso, que governou a República Islâmica durante mais de 36 anos.

Uma cerimónia para responsáveis iranianos e internacionais será realizada na sexta-feira para se despedirem de Khamenei.

Até ao momento, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o Presidente da Geórgia, Mikheil Kavlashvili, confirmaram a presença no funeral.

As cerimónias fúnebres começam oficialmente no sábado na mesquita Mosala, em Teerão, onde os fiéis vão poder prestar a última homenagem ao líder religioso até domingo.

Na segunda-feira, um cortejo fúnebre vai percorrer a capital num percurso de 12 quilómetros, desde a praça Imam Hussein até à praça Azadi, um local utilizado para grandes concentrações no país.

O cortejo fúnebre segue na terça-feira para a cidade de Qom, centro religioso do país, sede das principais escolas xiitas e de algumas das mesquitas mais importantes da República Islâmica.

Na quarta-feira, o cortejo continua para o Iraque, onde estão previstas cerimónias nas cidades sagradas xiitas de Karbala e Najaf.

Khamenei será finalmente sepultado na quinta-feira, na cidade de Mashhad, no nordeste do país, no mausoléu do imã Reza, o oitavo líder muçulmano xiita.

As autoridades iranianas disseram esperar que 8,5 milhões de pessoas se desloquem a Mashhad, a segunda maior cidade do país, com três milhões de habitantes, para assitir ao funeral.

Ali Khamenei, que governou o Irão durante mais de três décadas, foi morto no primeiro dia da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro, juntamente com outros responsáveis iranianos.

O filho, Mojtaba Khamenei, foi nomeado seu sucessor em 08 de março, e até agora ainda não foi visto em público.