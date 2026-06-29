Força Aérea transporta dois doentes entre ilhas

Uma aeronave EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas' da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, o transporte urgente de dois doentes entre o Porto Santo e a Madeira.

A missão teve como objectivo assegurar a transferência dos pacientes, que necessitavam de cuidados médicos diferenciados.

Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a operação foi efectuada com recurso a um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751.