Força Aérea transporta dois doentes entre ilhas
Missão foi assegurada por um EH-101 Merlin ligou o Porto Santo à Madeira
Uma aeronave EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas' da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, o transporte urgente de dois doentes entre o Porto Santo e a Madeira.
A missão teve como objectivo assegurar a transferência dos pacientes, que necessitavam de cuidados médicos diferenciados.
Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a operação foi efectuada com recurso a um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo