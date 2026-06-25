Quinze novos bombeiros sapadores prestam compromisso de honra em Santa Cruz

Quinze novos recrutas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vão prestar compromisso de honra no próximo sábado, 28 de Junho, numa cerimónia pública que decorrerá a partir das 10h00, na Praça Padre Patrocínio Alves, junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz.

A cerimónia assinala a integração dos novos bombeiros sapadores na corporação, marcando um momento simbólico de compromisso com a missão de protecção e socorro à população.

A iniciativa contará com a presença da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, e do comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira.