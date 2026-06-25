Santa Cruz com mais de 3.600 beneficiários nos programas de saúde do IASaúde

Santa Cruz é o concelho com o maior número de residentes apoiados pelos programas de saúde do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) a seguir ao Funchal, totalizando mais de 3.600 beneficiários.

A informação é divulgada no dia em que o concelho assinala 511 anos e, segundo o IASaúde, os dados "evidenciam o impacto das medidas implementadas pelo Governo Regional da Madeira, que tem vindo a reforçar os apoios na área da saúde e a garantir respostas adaptadas às diferentes fases da vida".

Entre os programas com maior expressão no concelho está o Kit bebé, que já beneficiou mais de 1.600 recém-nascidos de Santa Cruz. O programa assegura a atribuição de um cartão no valor de 600 euros, destinado à aquisição de produtos essenciais nos primeiros meses de vida em farmácias aderentes.

Na área da saúde visual, o programa “+Visão Crianças e Jovens” apoiou mais de 980 utentes, através de uma comparticipação imediata de 150 euros na compra de óculos graduados. A medida abrange também a população sénior, tendo permitido o acesso ao apoio a mais de 470 idosos do concelho.

Já no âmbito da saúde oral, o programa "+Sorriso" chegou a mais de 520 crianças e jovens, garantindo tratamentos que, segundo o IASaúde, poderiam ser adiados ou inacessíveis para muitas famílias.

À semelhança de anos anteriores, o IASaúde assinalou a data com uma deslocação ao concelho de Santa Cruz para acompanhar o impacto destes apoios junto da população.

O vídeo institucional pode ser visualizado através da seguinte ligação: