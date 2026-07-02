Funchal confirma que vai investir 15 milhões e meio para construção de 71 novas habitações na Quinta das Freiras

O Funchal aprovou, hoje, conforme já tinha antecipado o DIÁRIO na edição de ontem, a abertura do Concurso Público o projecto e autorização de abertura do Concurso Público Internacional para a construção do Novo Conjunto Habitacional da Quinta das Freiras, Santo António, num total de 71 novos fogos. Trata-se de um investimento da Câmara Municipal do Funchal avaliado em quase 15 milhões e 500 mil euros, como explicou o presidente da autarquia.

Jorge Carvalho destacou ainda que a aprovação teve os votos favoráveis de PSD/CDS, PS e vereadores independentes, tendo tido a abstenção do JPP.

Outro tema abordado pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal e em época propícia a incêndios foi o número de notificação enviados pelos serviços municipais para a limpeza de terrenos. Até ao momento, foram enviadas 387 notificações, tendo sido cumpridas cerca de 200.

Por outro lado, refira-se que a autarquia decidiu na madrugada de amanhã, 3 de Julho, prolongar o horário de funcionamento dos estabelecimentos face ao jogo de Portugal contra a Croácia, informação que se encontra disponível em edital no site do município: funchal.pt.