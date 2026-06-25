Boletim Económico confirma crescimento da economia do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal divulgou o Boletim Económico 2025, documento que traça um retrato da evolução económica e social do concelho e que aponta para um crescimento da actividade empresarial e turística.

De acordo com os dados apresentados, o Funchal contabilizava, em 2024, um total de 17.588 empresas, mais do que no ano anterior. O volume de negócios atingiu os 7,46 mil milhões de euros, enquanto o Valor Acrescentado Bruto (VAB) ascendeu a 2,46 mil milhões de euros.

O turismo mantém-se como um dos principais sectores da economia local. Em 2025, o concelho registou 1,33 milhões de hóspedes, 7,42 milhões de dormidas e 595,96 milhões de euros em proveitos totais, consolidando a sua posição como principal destino turístico da Região Autónoma da Madeira.

Pela primeira vez, o Boletim Económico inclui informação sobre a balança comercial de bens com o estrangeiro da Região Autónoma da Madeira, alargando a análise à dimensão externa da economia regional.

Segundo a autarquia, os indicadores agora divulgados confirmam "a robustez da economia do Funchal", evidenciando ao mesmo tempo "um território dinâmico e competitivo", mas simultaneamente confrontado com "desafios estruturais que exigem planeamento e políticas públicas orientadas para um desenvolvimento sustentável e equilibrado".