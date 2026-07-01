Parlamento madeirense celebra 50 anos de Autonomia com sessão especial
A sessão comemorativa que celebra os 50 da Autonomia já arrancou, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, com uma Guarda de Honra, no Largo de Santo António da Mouraria.
A sessão comemorativa propriamente dita decorre no salão nobre do parlamento e não na sala do plenário. Estão presentes, além dos deputados e dos membros do governo madeirense, o Representante da República, Paulo Barreto, os deputados dos vários partidos que representam a Madeira na Assembleia da República, o eurodeputado Sérgio Gonçalves, a secretária regional da Juventude dos Açores (em representação do Governo Regional daquele arquipélago), o bispo do Funchal, Nuno Brás, e diversas outras personalidades.
Os deputados representantes de cada partido vão discursar na seguinte ordem e com os correspondentes tempos de intervenção: Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) 5 minutos, Sara Madalena (CDS/PP) 5 minutos, Hugo Nunes (Chega) 8 minutos, Paulo Cafôfo (PS) 13 minutos, Élvio Sousa (JPP) 16 minutos e Jaime Filipe Ramos (PSD) 28 minutos..
A sessão termina com a intervenção da presidente da Assembleia, Rubina Leal.