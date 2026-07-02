Construção e Comércio perdem confiança em Junho

Em sentidos opostos, os sectores da Construção e Obras e do Comércio perderam confiança em Junho de 2026, enquanto os da Indústria Transformadora e dos Serviços melhoraram no indicador, de acordo com a informação recolhida pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC), divulgado hoje.

"Observa-se que, em Junho de 2026, o indicador de confiança nos sectores de atividade da Indústria Transformadora e dos Serviços aumentou face ao mês anterior, enquanto na Construção e Obras Públicas e no Comércio houve uma diminuição", sendo que cada uma tem uma razão para tal, acrescenta.

O indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou consecutivamente nos últimos três meses, após diminuir em março. A evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo das perspetivas de produção e das apreciações relativas aos stocks de produtos, tendo as opiniões sobre a evolução da procura global contribuído negativamente. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda diminuiu em junho, após ter aumentado em maio.

O indicador de confiança da Construção e Obras Públicas diminuiu consecutivamente entre abril e junho, após ter aumentado em março. A evolução no último mês refletiu o contributo positivo da carteira de encomendas, tendo as perspetivas de emprego contribuído negativamente. O saldo das perspetivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses diminuiu em maio e junho, após ter aumentado em março e abril.

O indicador de confiança do Comércio diminuiu ligeiramente em junho, após ter aumentado em maio. A evolução do indicador em junho resultou do contributo positivo de todas as componentes: das apreciações sobre as perspetivas de atividade da empresa, do volume de vendas e do volume de stocks. Os saldos das perspetivas de evolução futura de preços diminuíram em maio e junho, após terem aumentado nos dois meses anteriores.

Nos Serviços, o indicador aumentou nos últimos seis meses, após ter diminuído consecutivamente ao longo do 2.º semestre de 2025. A evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas e das apreciações sobre a atividade da empresa, tendo as perspetivas relativas à evolução futura da procura contribuído negativamente. O saldo das perspetivas sobre a evolução futura da procura diminuiu em junho, após ter aumentado ao longo dos seis meses anteriores.