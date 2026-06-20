Duas candidaturas da Madeira perdem na 10ª edição dos Prémios AHRESP

Na 10.ª edição da Gala dos Prémios AHRESP, realizada ontem, 19 de Junho no Casino Estoril, a Madeira marcou presença com duas candidaturas finalistas, mas nenhuma das duas conseguiu conquistar o troféu da respectiva categoria.

Na categoria Destino Revelação, o Município do Funchal, com a sua estratégia alimentar "Semear", ficou pelo caminho face ao vencedor Município de Leiria, distinguido pela aposta no património, gastronomia e artesanato locais com o mote "Leiria não existe sem ti".

Já na categoria Marcas à Mesa e Marcas na Cama, o Balancal | Vinha Alta, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol, não foi além da lista de finalistas. O troféu foi para a empresa de têxteis Lameirinho, de Braga, reconhecida pela utilização de fibras naturais e forte investimento em inovação e sustentabilidade.

Esta foi uma edição recorde, com cerca de 400 candidaturas e perto de 52 mil votos do público, mas sem prémios para os arquipélagos madeirense e açoriano, que ficam assim à espera de uma próxima oportunidade para subir ao palco dos Prémios AHRESP.

Os vencedores da 10.ª edição dos Prémios AHRESP 2026:

Categorias a concurso

Excelência na Restauração — Restaurante Trintta (Batalha, Leiria) Excelência no Alojamento — Vidago Palace Hotel (Vidago) Media & Comunicação no Turismo — Revista Blue Travel (Porto) Responsabilidade Social — Teatro dos Sonhos (Braga) Sustentabilidade Ambiental — Herdade da Malhadinha Nova (Albernoa, Beja) Jovem Empreendedor — Hari Chapagain (Lisboa) Destino Revelação — Município de Leiria | Visite Leiria Marcas à Mesa e Marcas na Cama — Lameirinho (Braga) Profissional do Ano — Teresa Féria (Details, Quarteira) Academia & Ciência no Turismo — Economic Nutrition Label (ESGHT | Universidade do Algarve)

Distinções de Prestígio

Inspiração Portuguesa no Mundo — Jorge Rebelo de Almeida (fundador e CEO do Grupo Vila Galé)

Personalidade do Ano — Elisabete Ferreira (primeira portuguesa a conquistar o título de Melhor Padeira do Mundo)

Prémio Mário Pereira Gonçalves — José Nobre (mestre de sala do restaurante O Nobre)

Refira-se que, com 130 anos de história, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) "é uma das mais antigas associações empresariais do país" e que, "ao longo do tempo", tem sido "uma voz activa na defesa de um tecido empresarial diverso e dinâmico".

"Conta com 25 pontos de atendimento pelo país, incluindo ilhas", salienta uma nota de imprensa. "A sua acção assenta na proximidade às empresas e na construção de soluções que acrescentem valor, sustentabilidade e futuro a milhares de negócios que, em conjunto, contribuem para um dos principais motores da economia portuguesa: o Turismo".