'Merlin' transportou doente para a Madeira

Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou durante a noite de ontem uma missão de transporte médico urgente entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A operação teve como objectivo assegurar a rápida transferência de um doente que necessitava de cuidados médicos diferenciados, garantindo o seu encaminhamento para uma unidade hospitalar adequada.