 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

'Merlin' transportou doente para a Madeira

None
Foto X/Força Aérea Portuguesa

Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou durante a noite de ontem uma missão de transporte médico urgente entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A operação teve como objectivo assegurar a rápida transferência de um doente que necessitava de cuidados médicos diferenciados, garantindo o seu encaminhamento para uma unidade hospitalar adequada.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo