'Merlin' transportou doente para a Madeira
Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou durante a noite de ontem uma missão de transporte médico urgente entre ilhas do arquipélago da Madeira.
A operação teve como objectivo assegurar a rápida transferência de um doente que necessitava de cuidados médicos diferenciados, garantindo o seu encaminhamento para uma unidade hospitalar adequada.
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