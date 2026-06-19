Kiev e Moscovo trocam acusações de ataques mútuos

O governo ucraniano acusou hoje a Rússia de ter atacado com drones duas embarcações civis no Mar Negro na noite de quinta-feira, matando uma pessoa e ferindo cinco. Por seu turno, as autoridades russas reportaram hoje 14 ataques de drones ucranianos contra a estação de transporte da central nuclear que ocupam na região de Zaporijia, Ucrânia.

"Após um ataque de drone russo contra embarcações civis no Mar Negro, um membro da tripulação de um navio com bandeira do Panamá foi morto e outros dois marinheiros ficaram feridos, um deles gravemente", declarou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, numa publicação no Telegram.

O responsável acrescentou que três marinheiros de uma segunda embarcação, com bandeira de São Cristóvão e Neves (América Central), também sofreram ferimentos ligeiros.

"É mais uma prova de que a Rússia está a travar uma guerra contra a liberdade de navegação, o comércio internacional e a segurança alimentar global", afirmou Kuleba na sua mensagem, sem especificar o tipo de produtos transportados pelos navios atacados, nem a nacionalidade do marinheiro morto e dos feridos.

A Rússia também terá atacado infraestruturas portuárias ucranianas, acrescentou o ministro, que classificou esta ação russa como "terrorismo" e apelou a uma resposta internacional contundente.

A Ucrânia tem denunciado repetidamente, ao longo da guerra, ataques russos a navios que carregam e descarregam nos seus portos. As forças de Kiev também têm atacado, sobretudo nos últimos meses, navios da chamada "frota fantasma" russa, que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais e continuar a exportar petróleo e outros produtos.

De acordo com o comunicado desta sexta-feira da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, 90 drones de longo alcance contra a Ucrânia, dos quais 79 foram abatidos pelas defesas ucranianas.

Uma menina de oito anos morreu na cidade de Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, em consequência dos ataques russos.

Amazing Ukrainian ingenuity. This is the cheapest way to neutralize russian threats.



Ukrainian interceptor drones such as the Wild Hornets STING and SkyFall P1-SUN typically cost around $1,000–2,500 per unit, depending on the model and configuration.



Meanwhile, the russian… pic.twitter.com/jI3Sk52z8L — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) June 18, 2026

Rússia acusou a Ucrânia de ataques contra central de Zaporijia

Do lado russo, os funcionários que monitorizam a central afirmaram que, desde a tarde de quinta-feira e a madrugada de hoje, pelo menos 14 drones atingiram o local, sem provocar mortes.

De acordo com as mesmas fontes, os edifícios de uma das instalações e a área de reparação ficaram danificados.

A Rússia ocupou a central nuclear, a maior da Europa, durante o início da ofensiva contra a Ucrânia, em 2022, e planeia integrar a instalação ucraniana na rede russa de energia.

Por outro lado, as autoridades da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informaram ter sofrido mais de 100 ataques nas últimas 24 horas, resultando na morte de um civil.

O Ministério da Defesa russo disse que 133 drones ucranianos foram abatidos durante a última madrugada nas regiões de Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Voronezh, Oryol, Smolensk, Tula, Rostov, Ryazan e Moscovo.

Os drones ucranianos foram também intercetados sobre a Península da Crimeia, anexada pela Rússia.

Hoje, após a divulgação do primeiro relatório militar, as autoridades russas emitiram alertas de drones nas cidades costeiras de Anapa e Tuapse, destinos populares entre os turistas da Rússia.

Na quinta-feira, Moscovo e a zona metropolitana da capital russa sofreram um dos maiores ataques com drones desde o início da guerra.