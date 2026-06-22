Quatro aeroportos de Moscovo encerrados devido a ataques com drones

Os quatro aeroportos de Moscovo foram encerrados brevemente na madrugada de hoje, depois de quase 60 drones ucranianos terem sido abatidos em uma hora e meia.

As autoridades aeroportuárias ordenaram o encerramento sucessivo dos aeroportos de Sheremetyevo, Zhoukovsky, Domodedovo e Vnukovo entre as 02:39 e as 05:16 (entre as 00:39 e as 03:16 em Lisboa).

Numa série de mensagens na plataforma Telegram, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, relatou que cerca de 59 drones foram abatidos pelas defesas aéreas, descrevendo enxames a voar em direção à capital.

As autoridades anunciaram às 05:39 (03:39 em Lisboa) que todas as restrições tinham sido levantadas.

A Ucrânia intensificou recentemente os ataques contra a Rússia, que bombardeia o país vizinho diariamente desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.