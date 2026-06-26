“Autonomia permitiu aproximar o país”, garante o Livre

“A autonomia que hoje assinalamos permitiu aproximar os portugueses, ainda que com assimetrias que não podemos ignorar”, sublinhou a deputada do Livre, Filipa Pinto. Na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República, a deputada do Livre lembrou que “existem desafios profundos e a insularidade continua a ter custos acrescidos”.

“Há muito que nós no continente temos a aprender com a Madeira e os Açores”, acrescenta. “Importa reflectir sobre o tema da regionalização, mesmo com todas as diferenças, num caso a autonomia regional e no outro defender a regionalização administrativa”, sublinha, lamentando que Portugal “continha a ser um dos países mais centralizados da Europa”.