Balogun decide, é expulso, e os Estados Unidos resistem com dez frente à Bósnia

Um herói que se transformou em problema

O jogo do Levi's Stadium, em Santa Clara, teve um protagonista de dois rostos. Folarin Balogun colocou os Estados Unidos em vantagem já em cima do intervalo, aos 45 minutos, para premiar o ascendente da equipa da casa numa primeira parte de sentido único. Os números do desafio traduzem esse domínio: a selecção norte-americana criou de forma consistente e chegou ao descanso a controlar o encontro, com a Bósnia-Herzegovina reduzida a arrancadas isoladas.

O quadro alterou-se aos 64 minutos. Depois de intervenção do videoárbitro, o árbitro brasileiro Raphael Claus reviu um lance em que Balogun pisou o tornozelo de Tarik Muharemovic e mostrou o cartão vermelho ao avançado. Reduzidos a dez, os Estados Unidos recuaram linhas e passaram a gerir a vantagem, obrigados a defender durante quase toda a fase final do encontro.

Tillman sentencia de bola parada

A inferioridade numérica não impediu a selecção de ampliar. Aos 82 minutos, Malik Tillman resolveu de livre directo, um golo que retirou drama ao desfecho e confirmou o 2-0 final. Foi o momento que, mais do que qualquer outro, garantiu a passagem à fase seguinte, num jogo em que os Estados Unidos raramente se viram verdadeiramente ameaçados, apesar do longo período com menos um jogador.

O triunfo tem, além do apuramento, um peso simbólico assinalável: é a primeira vitória dos Estados Unidos num jogo a eliminar desde 2002, pondo fim a um jejum de mais de duas décadas em mata-mata de grande competição.

Ficha do jogo

Resultado: Estados Unidos 2-0 Bósnia-Herzegovina

Prova: Campeonato do Mundo 2026, fase dos 32 (eliminatória)

Recinto: Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Cartão vermelho: Folarin Balogun (64', Estados Unidos), após revisão do VAR

Marcadores: Folarin Balogun (45') e Malik Tillman (82', de livre directo), Estados Unidos