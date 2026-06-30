Savoy Palace e The Reserve em destaque no 'Luxury Media Summit'

O Savoy Palace e o The Reserve foram os únicos hotéis portugueses e europeus convidados a integrar um dos painéis de discussão do 'Luxury Media Summit' da 'The Leading Hotels of the World' (LHW), que se realizou entre os dias 22 e 24 de Junho, em Vail, em Colorado, nos Estados Unidos da América.

O encontro contou com seus representantes de algumas das mais prestigiadas unidades hoteleiras independentes do mundo e nove jornalistas, representantes de nove publicações e plataformas de referência dos Estados Unidos e no Reino Unido, especializadas em viagens, 'lifestyle' e hotelaria de luxo.

A representar as duas unidades da Savoy Signature, esteve Ricardo Farinha, Chief Commercial Officer da Savoy Signature e Vice-Chairman do Grupo AFA, que participou como orador no painel 'The New Face of Wellness in Hospitality'. Na sua intervenção, segundo explica um comunicado de imprensa, partilhou a visão do Savoy Palace e do The Reserve sobre a evolução do turismo de bem-estar e o papel da Madeira enquanto destino de referência neste segmento.

Ricardo Farinha, Chief Commercial Officer da Savoy Signature e Vice-Chairman do Grupo AFA, representou as duas unidades da Savoy Signature

Ao lado do Malibu Beach Inn, hotel afiliado à LHW na Califórnia, Ricardo Farinha apresentou a abordagem desenvolvida pelo Savoy Palace e pelo The Reserve, defendendo que o conceito de 'wellness' vai muito além das infra-estruturas dedicadas ao bem-estar. Para as duas unidades, a verdadeira experiência assenta na autenticidade do destino, integrando a natureza, a cultura, a gastronomia, o design e a identidade madeirense numa proposta diferenciadora para os hóspedes.

Durante o painel, foram debatidas as principais tendências que estão a moldar o futuro da hotelaria de luxo, nomeadamente a crescente procura por experiências mais personalizadas, a integração da inovação tecnológica e a valorização dos recursos naturais e culturais de cada destino.

Neste contexto, Ricardo Farinha destacou o Laurea Spa, cujo conceito foi inspirado na floresta Laurissilva, através de referências às levadas, aos conhecidos 'furados' (túneis antigos da ilha que foram escavados à mão) e às lagoas da ilha. Mais do que um espaço de bem-estar, explicou, o spa integra uma "filosofia holística que se prolonga por toda a experiência proporcionada aos hóspedes, tendo a natureza da Madeira como elemento central."

O 'Luxury Media Summit' decorreu no âmbito do lançamento do terceiro volume da colecção editorial 'The Leading Hotels Book Series – EXPLORE', através da qual a LHW celebra a autenticidade, a identidade e as histórias dos hotéis que integram a sua colecção em todo o mundo. Nesta nova edição, o The Reserve integra o conjunto de hotéis em destaque, reforçando o seu posicionamento internacional como uma das mais exclusivas propostas de hospitalidade de luxo da coleção.

O convite dirigido ao Savoy Palace e ao The Reserve para integrar um dos principais momentos de reflexão da cimeira constituiu "um importante reconhecimento internacional da estratégia desenvolvida pelas duas unidades no segmento da hotelaria de luxo e do turismo de bem-estar. Simultaneamente, reforça a projecção da Madeira junto de alguns dos mais influentes meios de comunicação especializados dos Estados Unidos e do Reino Unido, contribuindo para consolidar o posicionamento da região como um destino de excelência no panorama internacional do turismo de luxo", termina a nota.