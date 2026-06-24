Triunfo convincente sobre Qatar aproxima Bósnia dos 16 avos de final
A Bósnia-Herzegovina aproximou-se hoje da fase a eliminar do Mundial2026 de futebol, ao garantir o terceiro lugar do Grupo B, com uma vitória sobre o Qatar, por 3-1, que espelha a supremacia exibida em Seattle, nos Estados Unidos.
Obrigada a cotar-se como uma das oito melhores terceiras classificadas em 12 grupos, numa hierarquia em que é provisoriamente a melhor, a seleção balcânica esteve a vencer por 2-0, com golos de Kerim Alajbegovic, aos 29 minutos, e do guarda-redes Mahmoud Abunada, na própria baliza, aos 34, antes de dissipar as dúvidas aos 80, por Ermin Mahmic.
A formação qatari, que reduziu por Hassan Al-Haydos, aos 42 minutos, volta a ser eliminada na fase de grupos, tal como em 2022, quando foi anfitriã da competição, ao ser quarta classificada, com um ponto, num grupo que a Suíça venceu, com sete pontos, e o Canadá foi segundo, com quatro, face ao triunfo helvético de hoje sobre os canadianos (2-1).
Ofensiva desde o apito inicial, a seleção balcânica testou a atenção de Mahmoud Abunada por duas vezes nos cinco minutos iniciais, em remates de Demirovic e de Sunjic, e adiantou-se no 'marcador' num remate de fora da área, colocado junto ao poste esquerdo, indefensável para o guardião qatari.
O golo 'reavivou' a manobra atacante da seleção europeia, que abrandara a meio da primeira parte, e embalou os pupilos de Sergej Barbarez para o segundo golo, passados cinco minutos, num remate de Edin Dzeko desviado por Sultan Albrake, que Mahmoud Abunada foi incapaz de travar, mesmo a tocar na bola.
Após outro 'susto', num remate de Dzeko ao poste, aos 38 minutos, a seleção orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, reagiu à desvantagem nos instantes finais, com eficácia, ao reduzir após lance gizado por Pedro Correia e Edmilson Júnior para o desvio de Al-Haydos.
Forçado a 'arriscar' para reaver hipóteses de apuramento para os 16 avos de final, o Qatar raramente teve iniciativa na segunda parte, mais lenta e menos emotiva, com a Bósnia-Herzegovina a ameaçar em lances de Demirovic e Bajraktarevic, antes de Mahmic marcar a partir do banco de suplentes, como na derrota perante a Suíça (4-1), num lance de insistência.