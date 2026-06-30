Número de pessoas expulsas da UE recua 12,8% no primeiro trimestre e saídas sobem 8,1%

O número de cidadãos de países terceiros que receberam ordem de expulsão da União Europeia (UE) apresentou, no primeiro trimestre, um recuo homólogo de 12,8% e o número de saídas concretizadas subiu 8,1%, divulga hoje o Eurostat.

Segundo os dados do serviço estatístico europeu, entre janeiro e março, 108.475 cidadãos receberam ordem de deportação e 34.550 cumpriram, um aumento de 8,1%.

Face ao trimestre anterior, o número de residentes na UE originários de países fora do bloco europeu que receberam ordem de saída diminuiu 7,9% e o de pessoas que regressaram a países terceiros subiu 2,0%.

As principais nacionalidades das pessoas expulsas foram a argelina (11.105), marroquina (6.435) e síria (5.355) e as de migrantes que abandonaram a UE, os turcos surgem em primeiro lugar (3.555), seguidos dos georgianos (2.060) e albaneses (2.050).

Entre os Estados-membros, a França (34.880), a Alemanha (10.360) e Espanha (9.275) emitiram o maior número de expulsões no primeiro trimestre.

Por outro lado, a Alemanha (7.300), França (3.775) e a Polónia (2.660) apresentaram o maior número de saídas.