Céu muito nublado e aguaceiros previstos para quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 24 de Junho, períodos de céu muito nublado na Madeira, com ocorrência de aguaceiros ao longo do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de oeste/noroeste.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Os termómetros vão oscilar entre os 19 e os 26ºC na ilha da Madeira e os 19 e 25ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro, enquanto na costa sul as ondas serão de sudoeste e inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 21/22ºC.