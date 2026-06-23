Madeira com céu muito nublado e aguaceiros a Norte

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte rodando para Noroeste.

Está prevista uma pequena descida de temperatura.

Para o Funchal, a previsão é de períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Está prevista uma pequena descida de temperatura. A máxima será de 26 graus e a mínima de 19 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar será de 21/22 graus.

