IPMA prevê céu nublado e chuva para a Madeira nesta segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira, nesta segunda-feira, céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã. Esperam-se períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da manhã, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de sudoeste, tornando-se gradualmente do quadrante norte a partir do meio da manhã.

Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 25 graus na ilha da Madeira e entre os 19 e os 26 graus no Porto Santo.



Especificamente para a área do Funchal, o IPMA prevê céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da manhã, com períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do final da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/hora) e também se espera uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte teremos ondas de noroeste com 1 metro de altura e na Costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura. A temperatura da água do mar vai rondar os 21/22ºC.